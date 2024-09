Cidade: Semana Nacional de Trânsito tem blitz educativa aos motoristas

De 18 a 25 de setembro é comemorada a Semana Nacional de Trânsito e o tema definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para este ano é “Paz no Trânsito começa por você”.

De acordo com Raul Bollini, durante este período, o Setor de Trânsito de Bariri, com o apoio da Polícia Militar, programou blitz educativa voltada a ciclistas, motoristas e motociclistas, em diversos pontos da cidade.

Ele destaca que a abordagem não tem caráter fiscalizatório e nem resultará em multas ou apreensões. “O objetivo é de orientar sobre uso correto de equipamentos de segurança, como o cinto; alertar sobre o uso de celular ao volante, a condução de veículo sob efeito de álcool e escapamentos alterados”, ressalta Bollini.

A ação tem início nesta terça-feira (18), a partir das 9h, e a primeira abordagem ocorre defronte à sede da 3ª Cia PM, na rotatória da Avenida Vice-Prefeito Sérgio Furcin.

Durante as blitz de orientação, a equipe de trânsito ainda vai distribuir panfletos com material educativo para sensibilizar a população sobre a segurança no trânsito.