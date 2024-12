Cidade: Santa Casa realiza Feirão de Cadeiras Seminovas e Usadas

De 11 a 18 de dezembro, a Santa Casa de Misericórdia de Bariri realiza Feirão de Cadeiras Seminovas e Usadas. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Bariri.

O feirão acorre na Praça da Matriz, sempre a partir das 18h. As cadeiras são seminovas e usadas e, segundo a instituição, estão em ótimo estado e com preços acessíveis.

Além das cadeiras, na ocasião, a Santa Casa também mantém barracas montadas com venda das tradicionais fogaças.

A Prefeitura de Bariri está prestando apoio logístico aos dois eventos realizados pela Santa Casa. Todo o lucro obtido pelo evento será revertido em prol da Santa Casa de Bariri.

De acordo com a informação da diretora da Santa Casa, Marina Prearo, essa é uma oportunidade de adquirir os itens e, ao mesmo tempo, contribuir diretamente com as ações e melhorias da nossa Santa Casa.

“A cada cadeira vendida, o retorno financeiro reforçará o cuidado com a saúde de todos, permitindo que a instituição siga avançando”, destacou Marina. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)