Cidade: Saemba realiza semana de Segurança no Trabalho

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) inicia na segunda-feira (21) a Semana Interna de Prevenção a Acidentes no Trabalho (Sipat), com a aplicação de diversos treinamentos aos servidores que atuam na parte operacional da autarquia.

Os cursos serão ministrados pela empresa Medeiros & Medeiros Assessoria em Segurança do Trabalho Ltda.

O contrato firmado entre as partes estabelece a contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho, assim como treinamentos, conforme NRs, do Ministério do Trabalho.

Segundo Franklin Medeiros, engenheiro de Segurança do Trabalho, responsável pela prestação dos serviços do contrato, “a SIPAT é um evento anual realizado pela Cipa com o objetivo de promover uma cultura de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Ela contribui para a conscientização dos colaboradores sobre a importância de se adotar medidas de segurança, cuidar da saúde física e mental e valorizar o ambiente de trabalho”.

O contrato, que executa a nova estruturação dos procedimentos de saúde e segurança no trabalho para atendimento integral das normas emitidas pelo Ministério no Trabalho, conta também com treinamentos, elaboração de laudos (PGR, LTCAT, AET, e afins), exames médicos e assessoria técnica.

Serão ministrados seis treinamentos entre os dias 21 de outubro e 1º de novembro: Treinamento sobre Operação Segura de Máquinas (NR-12); Treinamento sobre NR-18 Valas e Escavações e RTP 03 – Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas; Treinamento sobre NR-33 – Capacitação de supervisor de entrada, com 40 horas/aula, conforme NR-33; Treinamento sobre NR-33 – vigia e trabalhador autorizados; Treinamento sobre a NR-35 – Trabalho em altura; e Treinamento inicial sobre a NR-6 – Utilização de EPIs e EPC.

Todos esses treinamentos já haviam sido aplicados no ano anterior e este ano farão parte da capacitação continuada, com o objetivo de reciclar os conhecimento e atualizar os servidores sobre eventuais novidades em cada uma das áreas.

Em seguida, no início de novembro, terá início a realização dos exames periódicos de saúde ocupacional para finalizar a Sipat e atestar a boa saúde e seguranças dos funcionários da autarquia. (Fonte: Assessoria de Comunicação do Saemba)