Cidade: Saemba mantém duas bombas para abastecimento

No fim de semana passado, residências situadas especialmente no centro de Bariri ficaram sem água.

De acordo com Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), um acidente ocorrido no sábado (14), com o vazamento na casa de máquinas da Estação de Tratamento de Água (ETA), comprometeu as quatro bombas que enviam água para o centro da cidade.

No dia seguinte foi feito o reparo elétrico em duas das quatro bombas. Nessa semana, a direção da autarquia informou a atual situação do sistema de bombeamento da ETA.

São quatro bombas de recalque que permitem o envio de água para os reservatórios de concreto e o metálico localizados no cruzamento entre a Rua Pascoal Bolini e a Avenida Tenente Pelicioti.

Até o momento duas bombas (as mais potentes) estão em operação. As outras duas ainda não foram reparadas.

“Mesmo trabalhando com 50% das bombas, isso não impede de fornecer ao contento a necessidade da demanda”, informa o Saemba.

A respeito de comentários feitos por internautas na página do Candeia no Facebook sobre falta d’água em outros locais da cidade e em outros períodos, a orientação é que as pessoas procurem a autarquia e formalizem pedido de falta de fornecimento de água.