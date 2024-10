Cidade: Revista Candeia Ilustrada chega na 35ª edição

Na terça-feira (8) o Jornal Candeia irá apresentar mais uma edição da Candeia Ilustrada. Lançada em 1974, a Revista das Crianças chega a sua 35ª edição.

O lançamento será feito na Loja Popstyl, das 16h às 19h, onde os familiares poderão retirar a revista, num ambiente descontraído e com a presença da Tia Rô interagindo com as crianças.

O produto tem a finalidade de marcar as gerações, e servir como uma recordação para a vida inteira. Prova disso é que muitas crianças que saíram no início da revista hoje já são pais, mães e até avós.

A Candeia Ilustrada 2024 pode ser adquirida na Loja Popstyl, no centro da cidade.