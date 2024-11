Cidade: Reparo irá comprometer fornecimento de água no centro

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) informa que realizará reparo em rede de água no cruzamento entre a Rua Sete de Setembro e a Avenida João Lemos, no centro de Bariri.

O serviço terá início às 13h desta quinta-feira (28) e deverá ser concluído às 17h.

Por esse motivo, o abastecimento de água ficará reduzido ou será interrompido na região central de Bariri.

Além disso, o trânsito no local ficará comprometido. Motoristas devem utilizar trajetos alternativos.