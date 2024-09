Cidade: Ranking mostra Bariri bem em Educação e Saneamento e mal em Saúde

Ferramenta criada pela Folha em conjunto com o Datafolha neste ano eleitoral permite consultar quais prefeituras do Brasil entregam mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros.

O REM-F (Ranking de Eficiência dos Municípios – Folha) leva em conta o atendimento das prefeituras nas áreas de saúde, educação e saneamento, tendo como determinante no cálculo de eficiência da gestão a receita per capita de cada cidade. Quanto mais serviços prestados com menos receita, maior a eficiência.

Bariri obteve nota geral 0,524, ficando na 2.824ª colocação entre 5.276 municípios brasileiros (95% do total). A escala vai de 0 a 1.

O município vai bem em Educação e em Saneamento. No primeiro caso, a nota foi de 0,780, colocando Bariri no 775º lugar em todo o País.

Conforme a Folha, Bariri tem 100% das crianças de 4 e 5 anos na escola (Emeis) e 54,81% das crianças de 0 a 3 anos na creche.

Na área do Saneamento a nota foi de 0,971, colocando o município no 132º lugar no ranking nacional. Em Bariri há 97% de atendimento de água, 96% de cobertura de esgoto e 98% de coleta de lixo.

Já a Saúde recebeu nota 0,196, deixando o município na 5.242ª colocação. De acordo com o levantamento da Folha, 33% dos domicílios baririenses são cobertos por atenção básica. Além disso, há 0,91 médicos por 1.000 habitantes.

Dados públicos

O levantamento utiliza dos dados públicos mais recentes para uma base dessa dimensão. Para 292 cidades, não havia informações consistentes, e elas ficaram de fora.

A ferramenta parte de uma escala de 0 a 1, em que o pior município atinge 0,220 e o melhor, 0,769.

O trabalho revela que apenas 163 municípios (3% do total) podem ser considerados “eficientes”. Outros 3.591 (68%) apresentam “alguma eficiência”, enquanto 1.450 (27,5%) têm “pouca eficiência”; e outros 72 (1,3%) são”ineficientes”.

Na média nacional, 71,2% das cidades são consideradas “eficientes” ou com “alguma eficiência”. O resultado do ranking não contrasta muito da avaliação que a população faz dos atuais prefeitos.

Agregando os municípios “eficientes” e os com “alguma eficiência”, revela-se que as regiões que melhor cumprem seu papel de prover serviços básicos gastando menos estão no Sudeste (81,7% das cidades), no Nordeste (78,6%) e no Sul (71,8%). Nas regiões Centro-Oeste (45,8%) e Norte (25,9%), é menor o total de cidades que o faz de forma minimamente eficiente.