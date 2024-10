Cidade: Quermesse do Santuário começa com Banda Doce Veneno

Neste final de semana, tem início a Quermesse do Santuário, principal evento da programação festiva da Festa da Padroeira da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri.

As atividades começam logo no sábado (5), logo após a missa das 18h, e o destaque é a presença da Banda Doce Veneno, de São Carlos. O grupo tem como vocalista a cantora baririense Soraia Sadi e deve reunir grande público.

No domingo (6), o palco da quermesse recebe a Banda Memória Acústica, com Pedro Bianco e amigos.

As barracas da quermesse estão montadas ao lado do Santuário e o evento se estende pelos finais de semana do mês de outubro, inclusive sexta-feira (11), véspera de feriado.

O cardápio oferece macarrão; polenta frita; espetos (de frango, churrasco e kafta); salgados (pastel e coxinha); e barracas de doces e bebidas (suco, refrigerante, cerveja e chope). Os itens podem ser adquiridos através de cartão de crédito, débito e PIX.

As demais atrações musicais já confirmadas no palco da quermesse são: Banda Carpe Diem (11/10); Ricardo & Milton Jr. (12/10); Mariana & Mariano (13/10); Bianca & Reginaldo (19/10); e Acústico 101 (20/10).

Almoço e Show de Prêmios

Dia 27 de outubro, domingo, a partir das 11h30, ocorre o Almoço da Padroeira, que este ano será realizado na barraca da quermesse.

O cardápio será e elaborado e servido pela própria equipe do Santuário, pelo valor de R$ 30. Crianças até 8 anos não pagam e bebidas e doces serão cobrados à parte. Os participantes devem levar prato e talheres.

A partir das 13h ocorre Show de Prêmios, com o sorteio de dezenas de eletrodomésticos, utensílios e utilitários aos ganhadores.