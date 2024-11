Cidade: Projeto Beleza Negra promove cultura e autoestima

Bariri está sendo palco de uma iniciativa cultural que valoriza e celebra a cultura afro-brasileira. O projeto “Beleza Negra: Cores da Resistência, Cultura e Consciência Afrodescendente em Foco”, financiado pela Lei Aldir Blanc, iniciou suas atividades com o período de inscrições e, agora, está em andamento com diversas oficinas e eventos que culminarão num desfile no sábado (16).

As atividades do projeto incluem uma ampla programação de oficinas voltadas para a promoção da identidade negra e o fortalecimento da autoestima.

Na Oficina de Dança Afro-Brasileira, a coreógrafa Gigi guia os participantes em movimentos que unem o tradicional ao contemporâneo, proporcionando uma conexão direta com as raízes culturais afrodescendentes.

Em outra oficina, a profissional Camila ensina Técnicas de Trança Afro, possibilitando que os participantes explorem estilos capilares que enaltecem a beleza e a identidade negra.

Também ocorre a Oficina de Auto Maquiagem, que oferece técnicas para valorizar a pele negra, focando em ressaltar a beleza natural dos participantes. Já nas Técnicas de Passarela, conduzidas por Jessylen Vianna, os inscritos aprendem postura, movimento e autoconfiança, habilidades essenciais para o momento do desfile.

O projeto inclui ainda a Oficina de Percussão Afro-brasileira, em que o Mestre Robinho ensina ritmos como o samba e o maracatu, utilizando instrumentos como atabaques e tambores, que representam a riqueza da musicalidade afro-brasileira.

Além disso, são realizadas atividades formativas como a Palestra sobre Cultura Afro, liderada pelo Sargento Vianna, que destaca a importância de conhecer e respeitar a herança afro-brasileira, uma das bases da diversidade cultural do país.

Complementando a programação, o projeto promove uma Roda de Conversa Afro-Brasileira, também sob a condução do Sargento Vianna, que fomenta discussões sobre a história e os desafios enfrentados pela população negra no Brasil, com duração mínima de uma hora e voltada ao público jovem e adulto.

Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, o projeto Beleza Negra busca não apenas celebrar, mas fortalecer o orgulho e o pertencimento dos afrodescendentes, trazendo à tona debates essenciais sobre identidade e resistência cultural.

Aos organizadores convidam toda a comunidade a participar das oficinas e prestigiar o desfile final, que será um marco de representatividade e valorização da cultura negra em Bariri. O desfile será realizado no sábado (16), a partir das 19h, na sede do Lions Clube de Bariri, na Rua Tiradentes, 248.