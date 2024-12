Cidade: Programação de Natal começa nesta quarta-feira

A programação Natal Luz Esperança 2024 de Bariri tem início nesta quarta-feira (11), data em que o comércio central já estará aberto até as 22h.

As atrações foram desenvolvidas pelo Setor Municipal de Cultura em parceria com a entidade Amigos pela Cultura.

A programação vai até 23 de dezembro, das 20h às 22h, na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz).

As nove apresentações fazem parte da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, viabilizando a realização de eventos culturais gratuitos e acessíveis para toda a comunidade.

O Papai Noel estará na praça de 11 a 23 de dezembro (exceto sábados e domingos), das 19h30 às 22h.

Haverá também atividades extras. O presépio vivo será apresentado nos dias 18, 20 e 23 de dezembro.

Nos dias 18, 19, 20 e 23 acontece a Feira de Artesanato, com participação da Economia Criativa e Fios de Afeto.

Nos dias 19, 20 e 23 entidades assistenciais de Bariri comercializarão comes e bebes na praça central.