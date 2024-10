Cidade: Prefeitura fecha quadra municipal no período noturno

As atividades na Quadra Conrado Migliorini, ao lado do Clube Municipal, estão suspensas a partir das 18h desde terça-feira (8) por tempo indeterminado. Inclusive, um cartaz foi afixado no local.

Há informações de que nos finais de semana a quadra também estará fechada.

Praticamente em todas as noites acontecem treinamentos e atividades esportivas no local. Para quem trabalha ou estuda a única opção é o período noturno.

Um exemplo é o vôlei, que representa Bariri na região. Os treinos são realizados às terças-feiras, das 17h30 às 19h30, e nas tardes de sábado.

Dois fatos recentes repercutiram diretamente no Setor de Esportes. Um deles foi a exoneração de Edmara Rainere da função gratificada de Chefe de Setor de Esportes e Lazer. Com isso, a servidora está ministrando aulas.

O segundo foi a proibição de realização de horas extras pela Prefeitura de Bariri.