Cidade: Prefeitura estima R$ 4,1 milhões por ano para coleta do lixo

A Prefeitura de Bariri publicou licitação, modalidade pregão eletrônico, para contratar empresa que fará coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais.

O valor do serviço para um período de 12 meses é estimado em R$ 4,140 milhões. A expectativa é que haja disputa entre empresas interessadas na licitação, com redução do valor previsto. O pregão está marcado para o dia 26 de julho.

Em agosto de 2019, a empresa Mazo & Giacon Ltda. venceu a disputa, com valor de R$ 1,971 milhão. Com prorrogações seguidas, de acordo com a Lei de Licitações, a firma vem realizando a coleta de lixo até os dias atuais.

Conforme o edital, a coleta de resíduos sólidos gerados é de 30 toneladas por dia (aproximadamente) ou 650 toneladas por mês. O documento estabelece também que uma vez na semana deve ser feita a coleta seletiva, de aproximadamente 10 toneladas por dia.

Assim como nos contratos anteriores, a coleta de lixo deve ser realizada diariamente (com exceção de domingos e feriados) nos períodos diurno e noturno em todo perímetro urbano da cidade.

A empresa deve utilizar no mínimo quatro caminhões ao mesmo tempo, equipados com carroceria de caçambas coletoras e compactadores para lixo domiciliar.

É obrigatório que a contratada apresente um quinto caminhão como sendo o veículo reserva, que deverá ficar dentro do próprio município.

Cada veículo deverá conter uma equipe com três coletores e um motorista, perfazendo um total de 16 funcionários, devendo os veículos terem no mínimo de 10 anos de uso.

Os resíduos coletados devem ser encaminhados para a área de transbordo, que fica às margens da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), entre Bariri e Itaju.