Cidade: Prefeitura de Bariri implanta 13 novas lombadas

A Diretoria de Obras da Prefeitura de Bariri está implantando novas lombadas em 13 diferentes vias do município.

O diretor de Obras, Guilherme Ticianelli Migliorini, alerta que os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegarem pelas ruas que receberão as lombadas, já que, a princípio, será instalada apenas a sinalização vertical, ou seja, as placas.

A sinalização horizontal, que é referente à pintura das lombadas, será realizada na próxima semana, pois é necessário esperar a cura do concreto da obra.

CONFIRA AS VIAS QUE RECEBERÃO NOVAS LOMBADAS

– Av. Domingos Libonatti (próximo ao cruzamento com a Rua Virgílio Fanton)

– Av. Domingos Libonatti, 340 (próximo ao cruzamento com a Av. Henrique Felipe)

– Av. Dr. Antonio Galízia, 1.136

– Av. Dr. Antonio Galízia, 107

– Av. São Paulo (próximo ao cruzamento com a Rua Piauí)

– Av. São Paulo (próximo ao cruzamento com a Rua Santa Catarina)

– Estrada Municipal Fernando Romero Alvarado (próximo ao cruzamento com a Rua Arturo Granai Filho)

– R. Helio Zerbinati (próximo ao cruzamento com a Alameda Evaristo Benfati)

– R. Luiz Furlaneto (próximo ao cruzamento com a Avenida Antonio Polonio)

– R. Sete De Setembro (próximo ao cruzamento com a Rua José Vital Dos Santos)

– Av. Padre João Eid (próximo ao cruzamento com a Rua Pedro Macorin)

– Av. Perimetral Prefeito Domingos Antonio Furtado

– R. Jose Saltarelli (próximo ao cruzamento com a Rua Alcyr Palamin)

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)