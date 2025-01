Cidade: Prefeitura abre inscrições para programa de acesso ao trabalho

A Prefeitura de Bariri abriu inscrições para o Programa Emergencial de Acesso ao Trabalho (Peat).

O objetivo é proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para beneficiários.

O processo seletivo para o Peat destina-se à concessão de bolsas pelo prazo de seis meses. São seis vagas para início imediato, a partir de 10 de março deste ano.

A administração municipal concederá aos bolsistas auxílio pecuniário no valor de R$ 600,00 mensais e cursos de qualificação profissional.

Os beneficiários do programa irão desenvolver suas atividades práticas junto aos órgãos da administração direta e autarquia, destacando-se dentre as atividades àquelas relacionadas à zeladoria, limpeza, conservação e manutenção dos prédios, espaços e vias públicas.

As inscrições serão realizadas nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, presencialmente, na Diretoria da Assistência Social, localizada na Avenida Claudionor Barbieri, 705, no centro da cidade.

Para realizar a inscrição é necessário apresentar RG e CPF. Só será permitida uma inscrição por candidato.

Para participar do processo seletivo para bolsistas do Peat, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos mínimos: tempo de desemprego igual ou superior a quatro meses; residência fixa no município de Bariri, no mínimo, por um ano; ter idade entre 18 e 70 anos; renda per capita até um salário mínimo; e inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais atualizado nos últimos 12 meses.