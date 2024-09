Cidade: Poupatempo de Bariri passa a oferecer atendimento em Libras

Pessoas com deficiência auditiva agora podem receber atendimento em Libras no Poupatempo de Bariri. Além disso, o aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR também oferece esta funcionalidade.

O serviço é realizado por videochamadas com intérpretes da Central de Interpretação de Libras, facilitando a comunicação entre o usuário e os colaboradores do Poupatempo, além de auxiliar no uso do aplicativo.

Autistas e neurodivergentes

O Poupatempo de Bariri também realiza a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTea).

A emissão também pode ser realizada pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR ou pelo portal https://ciptea.sp.gov.br (Fonte: Assessoria de Comunicação)