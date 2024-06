Cidade: Peões da região dominam rodeio em Bariri

Os cinco primeiros colocados no Rodeio Bariri 2024 são da região. As montarias em touro ocorreram entre os dias 14 e 16 de junho na festa realizada no Estádio Farid Jorge Resegue.

O campeão foi Henrique Gouveia, de Borborema. Alan Medeiros, de Ribeirão Bonito, ficou com o vice-campeonato.

O terceiro lugar foi conquistado pelo peão Pedro Ed Cantizane, de Macatuba. José Henrique, de Torrinha, e Rafael Dionizio, de Borebi, respectivamente, ficaram na quarta e quinta colocações.