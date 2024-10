Cidade: Paróquias celebram missa de finados no cemitério

Neste sábado (2), as paróquias vão cumprir programação especial do Dia de Finados. Às 7h30, será celebrada missa em homenagem aos entes falecidos, no cemitério local (Necrópole Municipal), com a participação dos padres que atuam em Bariri.

Se chover, a celebração será transferida para a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, na área central. Depois, cada paróquia cumpre programação individual.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, às 17h15, será celebrada missa na Igreja São Francisco, no Jardim Umuarama. Às 19h, haverá missa na Igreja Matriz. Ambas com liturgia da solenidade de Todos os Santos.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 9h30, no Santuário, Padre Leandro Pimentel preside missa de todos os fiéis defuntos.

E na Paróquia Santa Luzia, padre Carlos Menezes Jr cumpre horário regular, celebrando missa às 19h, na Igreja Santa Luzia.