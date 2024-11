Cidade: Paróquia do Santuário realiza Cerco de Jericó

De 17 a 23 de novembro, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, está realizando mais uma edição do Cerco de Jericó.

A semana traz horas de oração – das 06 às 18h e das 21 às 24h – e adoração ao Santíssimo Sacramento.

Domingo (17), no Santuário, foi celebrada missa de abertura. Diariamente está ocorrendo celebração eucarística. No sábado (23), haverá missa de encerramento do círculo de oração. Todas as celebrações têm início às 19h.

Com o propósito de derrubar barreiras através da oração, o Cerco de Jericó é considerado combate espiritual capaz de derrubar, destruir e aniquilar forças malignas.