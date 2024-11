Cidade: Paróquia central celebra Missa do Comércio

Dia 8 de dezembro, domingo, às 19h, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, celebra Missa do Comércio.

De acordo com Padre Ériko Thiago Nogueira, o objetivo é pedir as bençãos sobre comerciantes e comerciários de Bariri, no período próximo ao Natal e ao horário especial de funcionamento do comércio.

A celebração conta com a parceria da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), que está enviando convite especial aos associados.

“Vamos abençoar o esforço e dedicação de empresários e profissionais que trabalham no comércio, para que este ano possam superar as dificuldades do cotidiano”, afirma o pároco em convite para a missa.