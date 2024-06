Cidade: Paróquia central arrecada óleo e farinha para quermesse

A Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central, realiza campanha de arrecadação de óleo de soja e farinha de trigo para a quermesse da padroeira.

A festa da padroeira de Bariri ocorre anualmente durante o mês de setembro. E, mais uma vez, a paróquia central conta com a colaboração dos baririenses para realização do evento mais importante da programação festiva: a quermesse na Praça da Matriz.

O óleo e a farinha podem ser entregues na secretaria e/ou sacristia paroquial ou durante as celebrações eucarísticas em todas as comunidades que integram a paróquia central.

Outra forma de contribuir é diretamente nos supermercados da cidade. As lojas disponibilizam recipientes em que os consumidores podem depositar as doações. Colaboram com a campanha os supermercados Michelassi, Aquilante, Pegorin, Ultra Serve, Milagrão e Serve Bem.