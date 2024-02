Cidade: Padre José Antonio celebra missa na Matriz na quinta-feira

Na quinta-feira (15) Padre José Antonio celebra mais uma vez a Missa das Bênçãos em Bariri. A celebração ocorre na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, a partir das 19h.

Desde que mudou seu domicílio para a cidade litorânea de Ubatuba, o sacerdote viaja uma vez por mês para São Carlos para celebrar as missas das bênçãos

As celebrações nas paróquias da Diocese de São Carlos têm reunido grande número de fiéis, em busca de cura e libertação.

Em Bariri, Padre José Antonio leva muito paroquianos de Bariri e região à Igreja Matriz, na área central, Os momentos de maior emoção ocorrem durante a benção do Santíssimo Sacramento.

As pessoas podem levar objetos ou imagens de devoção para serem abençoadas. Haverá venda de sal e água no local.