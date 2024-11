Cidade: Padre José Antonio celebra missa dia 16 de novembro

Dia 16 de novembro, sábado, Padre José Antonio volta a celebrar Missa das Bênçãos em Bariri. A celebração ocorre na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, a partir das 18h.

Residente na cidade litorânea de Ubatuba, ele viaja para a região com as missas agendadas para as cidades que integram as Diocese de São Carlos e Jaú.

Essas celebrações têm reunido grande número de fiéis, em busca de cura e libertação.

Em Bariri, os momentos de maior emoção ocorrem durante a benção do Santíssimo Sacramento.

As pessoas podem levar objetos ou imagens de devoção para serem abençoadas. Haverá venda de sal e água no local.