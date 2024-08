Cidade: Nos últimos 75 dias choveu somente 7 mm em Bariri

Segundo dados do pluviômetro da Della Coletta Bioenergia (DCBio) nos últimos 75 dias choveu somente 7 milímetros em Bariri. A única chuva registrada neste período foi no 1º de julho, com esse volume de água.

Antes, em abril, o índice pluviométrico foi de 17mm. No mês de maio inteiro choveu 11 mm de volume de chuva. E, em junho, não foi registrada uma gota de chuva.

Bariri e todo o interior de São Paulo vem sofrendo com a falta de chuva. De acordo com o equipamento do DCBio, a média histórica de chuva em Bariri nos meses de junho e julho é de, respectivamente, 45,6 mm e 26,9 mm.

Ainda segundo os dados, desde o início do ano Bariri recebeu 346 mm de chuva, bem abaixo da média história do período, que é de 904,1 mm.

Ou seja, mesmo sendo esperado pouco volume de chuva nesse período, a estiagem registrada em 2024 deve trazer consequências negativas para a os seres humanos, lavoura e à economia.

Causa e consequências

A Climatempo explica que o ar seco e quente predomina sobre estado de São Paulo por causa da alta pressão atmosférica, que cria um bloqueio e impede a formação de nuvens de chuva.

A estiagem afeta os reservatórios de água e as plantações, provocando apagões de energia, desabastecimento, colheitas reduzidas e, consequentemente, inflação nos insumos de energia, combustível e alimentos.

E quanto mais tempo sem chuva, mais seco o ar vai ficando, gerando dificuldade para respirar e trazendo problemas para as plantações.

As mudanças climáticas – que intensificam a estiagem e ondas de calor extremo – são um dos principais impulsionadores do aumento da atividade dos incêndios.

Climatempo: vem frente fria em São Paulo

Segundo a Climatempo, quarta-feira (07) deve registrar forte frente fria no Sul do Brasil, que vai avançar em direção ao Sudeste na quinta-feira (08); com o deslocamento do sistema o tempo muda em todo o estado de São Paulo no final desta semana!

Os ventos aumentam nesta quinta em todas as áreas do estado de São Paulo, conforme o sistema se desloca.

São previstas rajadas em torno de 40 a 50 km/h no norte e noroeste de São Paulo e ventos de 51 a 70 km/h entre capital e o litoral.

Antes da chuva, as temperaturas ainda sobem e teremos uma manhã e um começo de tarde de quinta, bem ensolarados, com máxima de 31 °C na capital paulista.