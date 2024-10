Cidade: Inteligência artificial e negócios é tema de palestra

Palestra com o tema “Como a Inteligência Artificial pode ajudar a alavancar seus negócios” será realizada no dia 6 de novembro, quarta-feira, a partir das 19h, no Auditório Kemil Saad Farah, da Acib.

A iniciativa resulta de parceria entre o programa Sebrae Aqui, a Prefeitura de Bariri e a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib).

A palestra orienta como as empresas e empresários podem utilizar ferramentas tecnológicas, como a inteligência artificial, para gerar inovação, entendendo as diferentes maneiras de aplicar essas tecnologias nos negócios.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas através de QR Code ou entrar em contato pelo WhatsApp (14) 99821-3469 e falar com Patrícia ou Verônica. (Fonte: Assessoria de Comunicação)