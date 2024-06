Cidade: Instalações do Postinho Verde passam por reforma

As instalações do Programa Saúde da Família Nassima Bussada Romero (PSF 2) localizado no Núcleo Habitacional Domingos Aquilante e conhecido por “Postinho verde”, passaram por reforma.

As paredes da unidade ganharam nova cobertura de tinta, na tradicional cor verde do local.

Além da pintura, um jardim foi construído na entrada da unidade.

A verba para a reforma foi adquirida por meio da parceria entre a Prefeitura de Bariri e a Fundação Educacional de Penápolis (Funepe).

A Funepe e a Prefeitura têm um convênio firmado desde o início de 2024, que visa a capacitação técnica e humanizada dos alunos da faculdade em unidades de saúde do município. Em contrapartida, a Funepe disponibiliza recursos à Saúde de Bariri. (Fonte: Assessoria de Comunicação)