Cidade: Implantação de 13 novas lombadas é fruto de convênio com o Detran

Na semana passada foram instalados em Bariri 13 novos redutores de velocidade (popularmente chamados de lombadas ou obstáculos).

De acordo com a administração municipal, trata-se de convênio assinado em 2022 com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para intervenções viárias no município, por meio do programa Respeito à Vida. O valor foi de R$ 750 mil.

O projeto para implantação dos redutores foi aprovado pelo Detran, após estudo de viabilidade. A execução foi feita por empresa terceirizada junto ao departamento de trânsito.

Num primeiro momento foram colocadas placas com sinalização vertical. Após a cura do concreto das obras, nessa semana foram feitas as pinturas de solo (sinalização horizontal).

Em 2022, fruto do convênio com o Detran, foi feito serviço de recapeamento das Ruas Luis Balbino de Queiroz e Dona Florinda Giacone Ghirotti, ambas Jardim Nova Bariri.

Na ocasião, o governo municipal informou que o convênio contemplava também a instalação de oito lombofaixas (faixas elevadas) e de 16 lombadas em pontos estratégicos.

Críticas

A implantação do dispositivo na Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Expressa Sul), em frente da Igreja de Santo Expedito, recebeu críticas.

A arquiteta urbanista Mônica Leite postou em sua página no Facebook que na época das chuvas o local sofre com alagamentos, dificultando a locomoção dos transeuntes para acesso à igreja ou à creche do outro lado da via. A situação deve piorar com a implantação do novo dispositivo.

De acordo com ela, a instalação de dois redutores a uma distância inferior a 12 metros um do outro poderá formar uma piscina em períodos de chuva e invadir a igreja.

Outro ponto mencionado por Monica é que o tubo de 4 polegadas será insuficiente para escoamento da água pluvial.