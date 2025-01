Cidade: Igreja Matriz de Bariri é local de peregrinação no Ano Jubilar

Durante a missa que deu início ao Ano Jubilar Peregrinos de Esperança, o bispo de Jaú, Dom Francisco Carlos da Silva, anunciou a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores de Bariri como local de peregrinação.

Além dela, os outros locais da Diocese de Jaú indicados para peregrinação durante este ano são a Catedral Nossa Senhora do Patrocínio (Jaú), o Santuário Nossa Senhora Aparecida (Barra Bonita) e a Matriz do Senhor Bom Jesus (Ibitinga).

Jubileu Ordinário é uma celebração religiosa da Igreja Católica que acontece a cada 25 anos. O último ocorreu no ano 2000, durante o pontificado de São João Paulo II.

Também conhecido como “Ano Santo”, o Jubileu é uma tradição inspirada em uma cerimônia judaica descrita no Antigo Testamento. Durante o Jubileu, os fiéis são convidados à prática do perdão e da misericórdia. Sua proclamação é realizada por meio de uma bula papal, que define as datas e orientações para a celebração.

O lema do Jubileu de 2025 é “Peregrinos de Esperança”, definido pelo Papa Francisco como um verdadeiro “dom da graça”.