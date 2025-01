Cidade: Igreja Matriz de Bariri celebra peregrinação para indulgência plenária

Sábado (24), às 18h, a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri realizou peregrinação do ano jubilar para obtenção de indulgência plenária.

Os fiéis participaram de celebração campal inicial defronte à Matriz, de breve procissão em torno da igreja, passagem pelo portal principal, celebração da missa e meditação da palavra.

Jubileu Ordinário é uma celebração religiosa da Igreja Católica que acontece a cada 25 anos. O lema do Jubileu de 2025 é “Peregrinos de Esperança”, definido pelo Papa Francisco.

Durante o Jubileu, os fiéis são convidados à prática do perdão e da misericórdia. Para tanto, devem se dirigir até as Igrejas escolhidas de cada diocese como pontos de peregrinação, entrar nessas Igrejas e participar da celebração da missa, confessar-se, receber a indulgência plenária e meditar a Palavra de Deus.

A Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores de Bariri é um dos quatro locais definidos como pontos de peregrinação na Diocese de Jaú. Por isso, Padre Ériko Nogueira programou a celebração do último sábado. Houve a participação de Padre Wallace Tomazini e dos diáconos Jamil e Norberto.

Receber a indulgência plenária é obter perdão de toda a pena temporária dos pecados já perdoados no que diz respeito à culpa. Qualquer pessoa batizada pode obter indulgências, desde que não esteja em pecado mortal.