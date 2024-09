Cidade: Frequentadores reclamam de água do Lago Municipal

Frequentadores do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson entraram em contato com o Candeia na manhã desta quarta-feira (4) para relatar que o espelho da água encontrava-se com material estranho, parecendo um tipo de gordura, e também tom esverdeado.

O jornal entrou em contato com o Setor Municipal de Meio Ambiente. Fiscal foi até o local e notou que o material havia dissipado. A informação é que seria feita coleta do produto para análise.

De acordo com o setor, a cor esverdeada da água deve-se às poucas chuvas das últimas semanas, diminuindo o fluxo de água do córrego que abastece o lago.

Posteriormente, a área ambiental informou ao Candeia que os resíduos coletados não têm cheiro, não havendo constatação de esgoto ou de óleo.

Conforme a análise técnica, trata-se de uma eutrofização, processo natural decorrente da acumulação excessiva de matéria orgânica, especialmente onde a água é pouco movimentada.

Com a volta das chuvas, a situação deverá voltar à normalidade. O setor continua a monitorar o Lago Municipal.