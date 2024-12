Cidade: Focinho Carente recebe R$ 50 mil do Edital Animal SP

A entidade Focinho Carente ficou na 25ª colocação (grupo 3) do Edital Animal SP.

Conforme a equipe da instituição que cuida de animais em situação de abandono, é preciso que sejam cumpridas etapas burocráticas, verificação das ONGs para que o dinheiro seja liberado.

A Focinho Carente agradece a todos que votaram. Contagem preliminar aponta para mais de 1.000 votos recebidos pela entidade baririense.

O Edital Animal SP é uma iniciativa do deputado da causa animal Rafael Saraiva, que se dedica ao fortalecimento da causa animal no Estado de São Paulo, oferecendo apoio financeiro para instituições que trabalham ativamente na proteção e no cuidado de animais em situação de vulnerabilidade.

Por meio de edital, busca-se apoiar aqueles que desempenham um papel fundamental na sociedade, atuando no resgate, reabilitação e acolhimento de animais que sofrem com o abandono e os maus-tratos.

Com o apoio financeiro proporcionado pelo Edital Animal SP através de emendas parlamentares do deputado Rafael Saraiva, as entidades de proteção animal poderão expandir suas operações, oferecendo melhores cuidados aos animais resgatados, investindo em alimentação, cuidados médicos, programas de adoção, castração e conscientização.

Essa iniciativa garante que mais animais possam ser resgatados e tratados com dignidade, promovendo uma resposta efetiva ao sofrimento animal e proporcionando a essas instituições melhores condições para salvar vidas.