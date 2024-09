Cidade: Fiéis celebram Dia da Padroeira de Bariri

Domingo passado, 15, o Dia da Padroeira Nossa Senhora das Dores contou com programação especial e a participação de bom número de fiéis.

As atividades tiveram início logo pela manhã, às 8h, com missa solene, seguida de carreata/motociata pelas ruas da cidade. Ao término, os veículos foram abençoados pelo Padre Ériko Thiago.

À tarde, a partir das 16h, foi realizada outra celebração, seguida de procissão luminosa.

Após a procissão, ocorreu mais um dia de quermesse na Praça da Matriz com a presença da dupla Edy César & Ari.

Durante o mês de setembro, devido à quermesse, as missas aos sábados e domingos estão sendo celebradas a partir das 18h. Nos dias de semana, é mantido o horário regular de missas, às 19h.