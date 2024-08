Cidade: Festa da padroeira começa com novena e quermesse

De 06 a 29 de setembro a Paróquia de Nossa Senhora das Dores, na área central, realiza a tradicional festa da padroeira de Bariri, com novena, celebrações, quermesse, almoço festivo e leilão de gado.

Dia 6 de setembro, sexta-feira, tem início a novena em louvor à Nossa Senhora, com a participação de padres da Diocese de Jaú.

Durante a semana as missas são celebradas às 19h, na Igreja Matriz. Aos sábados e domingos, enquanto durar a festa, ou seja, durante o mês de setembro, as missas têm início às 18h.

Já confirmaram presença à novena os padres Walace Augusto Tomazini (06/09); João Marcos de Matos (08/09); Cristian Henrique Capelatto (09/09); Davi Peccin (10/09); Márcio Massola Gaydo (11/09); Danilo Rosa de Moraes (12/09); e Ramon Ramos (13/09).

Dois dias da novena – 07 e 14 de setembro – serão celebrados pelo pároco da Igreja Matriz, Padre Ériko Thiago Nogueira.

Quermesse na praça

A tradicional quermesse na Praça da Matriz começa no próximo final de semana, dias 07 e 08 de agosto, sempre após a missa das 18h. O principal evento da programação festiva se estende por mais três finais de semana – 14 e 15; 21 e 22; e 28 e 29/09.

As barracas da quermesse formam ampla praça de alimentação com salgados (fogazza e coxinha); assados (leitoa, costela e frango com farofa); espetinho de frango e carne; kafta de boi e porco; porção de batata, lanche de linguiça e mini pizza; e bebidas (água, refrigerante, suco e cerveja). Há ainda a barraca de doce e a brincadeira da roleta.

Além do cardápio variado, haverá encomenda de assados pelo telefone (14) 3662-8400.

Já confirmaram participação: Pedro Bianco e Amigos; Ulisses & Moisés; Edson Milani; Banda Doce Veneno; Edy Cesar & Ari; Santo & Sudário; Plínio; Anísio & Paulo Vitor; e Irmãos de Santis.

Dia da Padroeira

Este ano, o Dia de Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro, cai em um domingo. Está prevista a celebração de duas missas solenes. Uma às 8h, seguida de carreata e outra, às 16h, seguida de procissão luminosa.

Após a procissão, haverá quermesse na praça da matriz com a presença da Banda Doce Veneno.

Encerramento

A programação da Festa da Padroeira se encerra dia 29 de setembro, domingo, com almoço festivo na barraca da quermesse, seguido de leilão de gado, a partir das 14h.

Haverá comercialização de bois, carneiros e leitoas. A comissão organizadora do leilão já está arrecadando doações, através de valores: R$ 2 mil (boi); R$ 500 (carneiro) e R$ 250 (porco).