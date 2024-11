Cidade: Eleição para diretoria do Umuarama tem chapa única

No dia 8 de dezembro o Umuarama Clube de Bariri terá eleição para a Diretoria Executiva (gestão 2025-2026) e para o Conselho Deliberativo.

Para a diretoria, apenas a chapa “Renovação e Compromisso” foi deferida pelo conselho.

É composta por José Eduardo Vida (presidente), Antônio Gomes de Souza – Piu (vice-presidente), Leonardo Araujo de Oliveira (1º tesoureiro), Luciana Aparecida Lucinio (2º tesoureiro), Homero José Oréfice (1º secretário) e Luis Gustavo Rigonato (2º secretário).

Outra chapa, encabeçada por Jorge Lourenço de Camargo, foi indeferida pelo conselho por não ter cumprido todas as exigências do estatuto social do clube.

Para o Conselho Deliberativo são 13 candidatos. São eles: Olavo de Oliveira Foloni, Marco Antonio Ingrund Ferrari, Luis Carlos Feliciano, Rinaldo Aparecido da Silva, Leonardo de Pauli Galizia, Cassio Fernando Felippe, Amarildo Garutti, Gustavo Barcellos Farah, Rafael Livero, Norberto Falseti, Tanêa Regina Alves M. Penachi, Valdecir Ramos de Oliveira e Adenilson Donizete Pesuto.