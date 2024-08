Cidade: Dia 24 tem mais uma edição do McDia Feliz

Realizado no Brasil desde 1988, o McDia Feliz é uma campanha de mobilização em prol de crianças e adolescentes com câncer do país. Este ano, a ação ocorre dia 24 de agosto, sábado.

Neste dia, a renda obtida com a venda de Big Mac é revertida para promover projetos em prol da saúde e qualidade de vida dos pacientes oncológicos e suas famílias. Em 2024, a ação comemora 25 anos de fundação do Instituto Ronald McDonald.

Em Bariri, a campanha é realizada em parceria com o Lions Clube e a renda arrecadada com a venda do lanche Big Mac é revertida para a Casa Ronald McDonald de Jaú.

Este ano, o valor do lanche é de R$ 19 e o boleto pode ser adquirido junto aos integrantes do Lions Clube de Bariri.

Renda de 2023

Em 2023, o McDia Feliz tornou-se a maior edição da história da campanha, arrecadando recursos para causas infanto-juvenis. Foram arrecadados R$ 20,9 milhões para a saúde; que possibilitou o apoio a 78 projetos, com 108 instituições beneficiadas e milhares de famílias impactadas.