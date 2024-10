Cidade: Dia 10 de novembro tem Almoço Sertanejo da Apae

Dia 10 de novembro, domingo, será realizada a 3ª edição do Almoço Sertanejo da Apae de Bariri, a partir das 11h30, no Clube Monte Cristo.

A adesão é de R$ 40, com direito a cardápio de porco no rolete, frango assado, arroz, farofa, salada verde e ceboletti.

Crianças até sete anos não pagam, mas é preciso retirar o convite na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae).

Este ano, o almoço vai contar com duas atrações musicais: a dupla João Paulo & Rafael e o cantor Simon, com o melhor do sertanejo.

Mais informações e venda antecipada de convite, entrar em contato na secretaria da Apae de Bariri ou pelo telefone (14) 3662-1949.