Cidade: Cultura realiza Férias Kids nos dias 18 e 25

O Setor de Cultura de Bariri inicia seu calendário de eventos de 2025 com as Férias Kids.

“Pensando nas nossas crianças em férias escolares e em garantir diversão, alegria e tranquilidade para as famílias da nossa cidade, o Setor de Cultura preparou com muito carinho duas tardes de sábado para que todos possam brincar e se divertir”, destacam os organizadores.

Os eventos ocorrerão das 14h às 19h simultaneamente em dois locais: no dia 18 na Praça da Escola Joseane Bianco e no Lago Municipal; e no dia 25 no Campo do Filengão (Livramento) e na Praça da Matriz, atendendo assim a diversos públicos próximos as suas residências.

Para as brincadeiras haverá futebol de sabão, brinquedos infláveis e pula-pula, além de pipoca, algodão-doce e música para animar a tarde.