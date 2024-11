Cidade: Cristiane Mogioni é reeleita presidente da OAB de Bariri

A advogada Cristiane de Sousa Mogioni foi reeleita para a presidência da subseção de Bariri da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As eleições para as diretorias das subseções e da Seccional de São Paulo ocorreram na quinta-feira (21).

De um total de 144 votos, 126 advogados inscritos no município votaram na chapa única, liderada por Cristiane. Foram quatro votos em branco e 14 nulos.

Os outros membros da diretoria são Gislaine Cristina Sorendino (vice-presidente), Deise Montani Leoni Alves Pereira (secretária geral), Davi Oliveira França (secretário adjunto) e Pascoal Antenor Rossi (tesoureiro). O mandato é de três anos.

Seção paulista

Os advogados inscritos em Bariri votaram também para a eleição da Seccional de São Paulo.

A chapa liderada por Caio Augusto Silva dos Santos, com a advogada Aline Silva Favero como conselheira efetiva, recebeu 105 votos de um total de 144.

Mas quem venceu a disputa foi o advogado Leonardo Sica, atual vice-presidente da seccional paulista da OAB.

Ele vai substituir no cargo Patrícia Vanzolini, agora eleita para o Conselho Federal da OAB por São Paulo. Junto com Sica, foi eleita vice-presidente Daniela Marchi Magalhães.

A chapa vencedora teve 52,4% dos votos válidos no primeiro pleito totalmente online da história da OAB-SP.

Também concorriam outras cinco candidaturas. Em segundo lugar, ficou o grupo encabeçado por Caio Santos, com 21,65% dos votos. Na sequência, vieram as chapas de Carlos Kauffmann (11,75%); Alfredo Scaff Filho (7,43%); Paulo Roberto Quissi (3,37%); e Renato Ribeiro de Almeida (3,11%).