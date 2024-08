Cidade: Creche Madre Leônia agradece pela realização de almoço beneficente

A Creche Madre Leônia, de Bariri, agradece a todos pela realização de almoço beneficente realizado no dia 18 de agosto no salão de festas do Lar Vicentino.

Segundo a entidade, o evento só foi possível porque, graças a Deus, puderam contar com um grupo voluntário maravilhoso que, com muita alegria, há anos prepara o cardápio do evento.

A creche agradece também pelas doações recebidas, seja em dinheiro ou material, pela equipe de trabalho da creche, pelos voluntários que não medem esforços pelo bem da instituição.

A renda do almoço será totalmente revertida na manutenção da entidade.

As irmãs aproveitam para deixar duas mensagens:

“Invoco sobre todos e todas as melhores bênçãos do nosso Pai celeste, do coração de Maria e do nosso santo padroeiro Santo Antonio Maria Claret” (Dom Geraldo Fernandes);

“Irmãos, sabemos que em tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus” (Madre Leônia)