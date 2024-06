Cidade: Corregedoria Regional Eleitoral avalia cartório de Bariri

A Corregedoria Regional Eleitoral (CRE) de São Paulo realizou em junho visitas de inspeção a sete unidades cartorárias do interior do estado, incluindo Bariri.

Esse foi o último ciclo de fiscalização antes das eleições de outubro. Nos anos eleitorais, o calendário de visitas é reduzido devido à preparação para o pleito.

A ação, que busca promover melhoria nas atividades administrativas e judiciais e prevenir possíveis falhas nos serviços eleitorais, será retomada em novembro.

Na 19ª Zona Eleitoral (ZE), situada em Bariri, a visita foi feita no dia 19 de junho. O chefe do cartório, Leonardo Araújo de Oliveira, notou uma atmosfera colaborativa da equipe da CRE, que atuou para buscar soluções e otimizar o trabalho no local. O juiz eleitoral Igor Montanher também acompanhou o trabalho da equipe da CRE.

A avaliação feita pela Corregedoria inclui aspectos como atendimento ao público, controle de documentos, procedimentos administrativos, processos judiciais e gestão do cadastro eleitoral, entre outros.

Após o levantamento dos dados, é realizado um encontro com as equipes do cartório e da CRE para apresentação dos resultados. Ao fim do procedimento, um relatório é encaminhado ao juiz eleitoral, no prazo de até 30 dias, para a adoção de providências necessárias. (Fonte: Assessoria de comunicação do TRE-SP)