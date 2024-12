Cidade: Conseg realiza evento com parceria do canil do 13º Baep

Na manhã de terça-feira (10), alunos da Escola Municipal Prefeito Modesto Masson receberam uma equipe do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Na ocasião, policiais do canil promoveram uma apresentação educativa sobre o trabalho policial e o suporte oferecido pelo cão policial em diversas situações práticas.

Na companhia do K9 Zeus, um cão treinado com foco na localização de entorpecentes, expuseram aos alunos um panorama geral sobre a atuação do canil da PM.

O evento foi idealizado pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) em parceria com a PM, com o objetivo educativo a crianças e adolescentes em idade escolar, visando o fortalecimento de vínculos da comunidade com a Instituição.

Segundo o representante do Conseg João Vitor Sabbag (representante da 180ª Subseção da OAB/SP no Conselho Comunitário), a idealização surgiu a partir de um diálogo com o comandante da 3ª CIA da PM, em Bariri – tenente Zanardo -, à vista da importância da dedicação social das instituições de segurança na atuação preventiva à criminalidade.

De acordo com o Conseg, projetos desta natureza serão pautados para o próximo ano.

A equipe do Baep compareceu também à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri.