Cidade: Comunidade de São Francisco celebra o padroeiro

De 1º a 04 de outubro, a comunidade da Igreja São Francisco de Assis de Bariri, no Jardim Umuarama, cumpre programação especial em louvor ao seu padroeiro, que prevê tríduo e solenidade.

A comunidade pertence à Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, por isso as celebrações estão sendo coordenadas pelo pároco Ériko Thiago Nogueira. O evento ainda marca as primeiras participações em Bariri do vigário paroquial, Wallace Tomazini.

De terça à quinta-feira (1º a 03), os padres celebram o tríduo em louvor a São Francisco, sempre a partir das 19h.

Sexta-feira (04), Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e da natureza, haverá bênção dos animais, a partir das 7h. À noite, será celebrada missa solene, às 19h, com benção do bolo de São Francisco (os pedaços já estão à venda).

O Santo

São Francisco de Assis foi um frade católico nascido na atual Itália. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo.

Francisco de Assis via a presença de Deus em todas as criaturas, por isso considerava importante resgatar a dignidade de cada ser. Quando os religiosos iam pegar lenha na mata, ele orientava para que pegassem os galhos já caídos, evitando a derrubada de árvores.

Por essas lições de amor à natureza e aos animais, a Igreja Católica concedeu a Francisco o título de protetor dos animais e do meio ambiente.