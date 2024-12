Cidade: Coleta de lixo não será feita somente no Natal e ano-novo

A coleta de lixo em Bariri não será feita somente no Natal e no ano-novo.

Os coletores passarão pelas ruas da cidade nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e no dia 2 de janeiro.

Já as unidades municipais (Paço 16 de Junho, diretorias e postos de saúde) seguirão o decreto que determinou os dias 24, 26, 27 e 31 de dezembro e 2 de janeiro como pontos facultativos.

As unidades estão abertas no dia 30 de dezembro, no dia 3 de janeiro e normalmente a partir de 6 de janeiro.