Cidade: Chuva em 2024 fica abaixo da média em Bariri

A chuva em Bariri no ano passado totalizou 1.196 milímetros (mm), conforme medição feita pela empresa Della Coletta Bioenergia (DCBio).

A quantidade de chuva ficou abaixo da média no município. Entre 1995 e 2024 as precipitações em Bariri foram de 1.369 mm na média.

Também em 2024 choveu menos que no ano anterior (veja quadro). O ano passado foi marcado por poucas precipitações no município. A exceção foram os meses de novembro e dezembro.

Para o abastecimento de água e para a agropecuária o saldo foi positivo. No entanto, a grande quantidade de água danificou estradas rurais e vias públicas e fez crescer bastante o mato em áreas verdes, margens de córregos e praças.