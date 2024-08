Cidade: Cetesb autua Saemba por problemas na ETE

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) autuou o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) por causa de problemas relacionados à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), situada no Bairro Mil Alqueires.

A agência conferiu à autarquia a renovação da licença de operação da ETE em agosto do ano passado, documento que tem validade até novembro de 2026.

No entanto, para a renovação foi exigido o cumprimento de 11 exigências técnicas, sendo que duas delas não foram atendidas até o momento.

Segundo a Cetesb, a primeira diz respeito à apresentação de Plano de Melhoria Ambiental (PMA), regulamentado por normas ambientais.

O problema é que o corpo d’ água não tem apresentado condições de autodepuração após homogeneização dos lançamentos da ETE. Além disso, a estação não tem apresentado eficiência na remoção de resíduos sedimentáveis e de carga orgânica, em termos de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO).

A companhia ambiental exige que o PMA esteja acompanhado de cronograma de implantação.

O Saemba necessita, ainda, para a regularização da licença de operação, solicitar o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (Cadri) para destinação do lodo gerado, bem como resíduos retidos no gradeamento, dentre outros resíduos de interesse ambiental porventura gerados, para local autorizado pela Cetesb.

A superintendência da autarquia informou ao Candeia que as medidas solicitadas pela companhia ambiental serão atendidas, conforme as exigências técnicas e ambientais.