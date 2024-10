Cidade: Cemitério fica aberto das 6h às 18h no Dia de Finados

Neste sábado (02), Dia de Finados, o cemitério de Bariri (Necrópole Municipal), vai permanecer aberto para visitação das 6h às 18h.

Anteriormente, a prefeitura havia informado que o horário seria das 7h às 17h.

Na sexta-feira (1º) e no sábado (2) está proibido o trânsito de veículos no interior da necrópole. Reformas, limpeza e pinturas em túmulos devem ser realizadas até quinta-feira, dia 31.

Equipe da ESN Prestação de Serviços Guararapes, empresa contrata pela prefeitura, está no local realizando limpeza geral e pintura do local, como forma de preparação para o maior fluxo de visitantes no Dia dos Mortos.

-Há ainda a expectativa de movimentação nos pontos de comércio ambulante defronte o cemitério, com venda, em especial, de flores, frutas da época e produtos de gastronomia.

Profissionais que trabalham na limpeza de jazigos reclamam que há falta de água em vários horários na área nova do cemitério, perto do Jardim dos Ipês.

A saída foi ligar mangueiras em torneiras situadas mais na área central. Inclusive, estão fazendo vaquinha para poder arcar com os custos da compra do material.