Cidade: Cartas do Papai Noel dos Correios estão disponíveis para adoção

A maior campanha de Natal do país, que este ano completa 35 anos, segue a todo vapor e conta com o apoio da sociedade para retirar mais de 130 mil sonhos do papel.

Madrinhas e padrinhos podem fazer a adoção das cartinhas nos pontos físicos ou por meio do site dos Correios (www.correios.com.br).

Até o momento, os Correios já receberam mais de 300 mil cartas que atendem os critérios da campanha. Desse total, já foram adotadas quase 185 mil. Em São Paulo são 28.888 cartas à espera de adoção.

Podem participar crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são recebidas cartas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.

Neste ano, por meio de uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estão sendo atendidos os pedidos de 8 mil crianças que vivem em abrigos de todas as capitais brasileiras.

Para celebrar a 35ª edição da campanha, os Correios estão percorrendo as capitais do país com uma Carreata de Luz.