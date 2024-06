Cidade: Campanha Junho Violeta traz o combate à violência contra a pessoa idosa

O sexto mês do ano é marcado pela campanha Junho Violeta, com o objetivo de conscientizar e alertar sobre os direitos das pessoas idosas e promover ações para prevenir a discriminação e a violência contra idosos.

O dia 15 de junho foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência Contra à Pessoa Idosa como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Além de combater a violência cometida contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, a campanha destaca a importância de denunciar os casos que, em grande parte, ocorrem dentro do próprio ambiente familiar.

A principal ferramenta para enfrentar, sensibilizar, coibir e amenizar esse sofrimento é a conscientização da sociedade. A data alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos desse público.

Durante a campanha Junho Violeta são disseminadas ações para a valorização das pessoas idosas, combate à discriminação e a violência contra essas pessoas que, muitas vezes, se encontram em situação de vulnerabilidade.

Estatuto do Idoso

Para regular os direitos assegurados à pessoa com 60 anos ou mais, foi instituída no Brasil uma lei federal em 2003: o Estatuto do Idoso.

A lei prevê como crime a conduta de colocar em risco a vida ou a saúde do idoso, através de condições degradantes ou privação de alimentos ou cuidados indispensáveis. A pena prevista é de 2 meses a 1 ano de detenção, e multa.

A violência contra a pessoa idosa pode ser prevenida por meio de ações que levem ao cumprimento do Estatuto do Idoso, entre elas:

• A preservação da independência e da autonomia, com avaliações periódicas;

• Participação em atividades sociais, de lazer e recreação, como centros de convivência e grupos de socialização ou em serviços de voluntariado;

• Busca de informações educativas sobre violência contra a pessoa idosa;

• Evitar o isolamento social; no caso atual, procurar ter contato com pessoas diariamente;

• Contato mais próximo com velhos amigos;

• Estar aberto para novidades, inclusive novas amizades;

• Realização de desejos pessoais; como uma viagem ou uma faculdade, por exemplo

• Controle dos pertences e das finanças – não fornecer senhas para estranhos ou terceiros e estar atento a golpes;

• Manter contato próximo com pessoas de confiança a quem possa recorrer;

• E se necessário, buscar auxílio profissional para questões legais.

(Fonte: Assessoria de Comunicação)