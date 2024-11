Cidade Bariri tem chapa única para eleição da OAB

No dia 21 de novembro acontecem, de forma online, as eleições para as diretorias das subseções e da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Bariri terá apenas uma chapa para a Subseção, cujos membros concorrem à reeleição. O pleito anterior foi realizado em novembro de 2021.

A chapa é composta por Cristiane de Sousa Mogioni (presidente), Gislaine Cristina Sorendino (vice-presidente), Deise Montani Leoni Alves Pereira (secretária geral), Davi Oliveira França (secretário adjunto) e Pascoal Antenor Rossi (tesoureiro).

Para a Seccional paulista a diretoria da OAB de Bariri apoia a Chapa 11, liderada pelo advogado Caio Augusto Silva dos Santos, com a advogada Aline Silva Favero como conselheira efetiva.

Mestre em Direito Constitucional, Caio já presidiu a Seccional no período entre 2019 e 2021.