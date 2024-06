Cidade: Atividades de maio marcam 13 anos do Rotary Club

No mês de maio, o Rotary Club 16 de Junho de Bariri completou 13 anos e, para marcar a data, o clube de serviços cumpriu extensa agenda de atividades.

Na antevéspera do Dia das Mães, 10 de maio, o Rotary concluiu o 2º Concurso de Poesia. A premiação foi realizada no auditório da Associação de Fornecedores de Cana de Bariri (Assobari). Alunas das escolas públicas de Bariri que apresentaram os melhores trabalhos, receberam sessão de fotos, maquiagem, corte de cabelo, almoço, jantar e kits de perfume.

Por ordem de premiação, as vencedoras do concurso de poesia, da 1ª à 6ªcolocada: Rafaela F. Rodrigues (Ephigênia); Maria Beatriz Guarda Bolini (Ephigênia); Ana Clara de Aguiar (Ephigênia); Izabela Olivato (Idalina); Rosemeire Claro (Masson); e Lorena Gabriele Guelfi (Idalina)

Segundo o clube baririense, o concurso se constitui em projeto de empoderamento de meninas, promovido pelo Distrito 4480 do Rotary Internacional.

Concurso de Oratória

No próximo dia 21, o Interact 21 de Setembro realizará o 1º Concurso de Oratória, envolvendo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas de Bariri e Itaju.

Uma seleção prévia já tem sido realizada em cada uma das escolas e, na fase final, os candidatos serão julgados durante as audições a serem realizadas no auditório do Museu Mária Fava.

Nesse dia, cada um terá direito a cinco minutos para falar sobre o tema “Inteligência artificial e seus impactos na sociedade”. O vencedor receberá como prêmio um PC gamer completo.

“O Rotary Club de Bariri 16 de Junho parabeniza todos os munícipes de Bariri, que completa 134 anos de emancipação política-administrativa, e os companheiros do clube pelos 13 anos de atividade no município”, comentam os dirigentes.