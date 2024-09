Cidade: Arrudão ganha iluminação de LED

A empresa Sinergia Inovação Elétrica e Imobiliária, de Bariri, iniciou nessa semana a instalação de iluminação no Centro de Lazer do Trabalhador José Arruda Carneiro, o Arrudão.

A administração municipal havia estimado o serviço em R$ 82.354,50. A firma deu proposta de R$ 69.000,00.

Ao todo, serão colocados nove postes de concreto e 18 projetores de LED. A iluminação permitirá a realização de atividades no Arrudão no período noturno, em especial as escolinhas de futebol. O prazo para conclusão do trabalho é de 10 dias.

Em abril do ano passado a Prefeitura de Bariri encaminhou projeto de lei ao Legislativo para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 100 mil.

A proposta, que tratou de excesso de arrecadação enviada através de emenda parlamentar, foi aprovada pelos vereadores.